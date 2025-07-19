胖颱薇帕現在最接近、影響最劇烈 西半部明天降雨更猛

中央氣象署持續發布輕度颱風薇帕的海上颱風警報。氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，現在是颱風最接近台灣、影響最明顯的時候，提醒東半部地區民眾嚴防颱風帶來的雨勢，各海面風浪也是明顯偏大。

謝佩芸表示，薇帕颱風上午11時的中心位置在鵝鑾鼻的西南方約210公里海面，以每小時27轉23公里速度，向西北西轉西進行。近中心最大風速每秒28公尺（約每小時101公里），相當於10級風，七級風平均暴風半徑150公里。

薇帕颱風暴風圈正逐漸通過台灣南方近海，進入東沙島海面，謝佩芸說，對巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面構成威脅，預計此颱風強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

她說，預計薇帕颱風今天下半天之後就會逐漸往西，離台灣有愈來愈遠的趨勢。到了明天上半天，颱風就會到香港南方的海面，提醒預計要前往港澳地區的民眾多加留意這個颱風的資訊。

而颱風的外圍環流已經帶來相當明顯的雨量，謝佩芸表示，今天台東地區已經累積超過300毫米降雨，花蓮地區、屏東山區也有超過250毫米的降雨。此外，其他地方在颱風影響下，外圍環流為西半部有些地區帶來局部間歇性短暫雨勢。

降雨趨勢，謝佩芸說，今天到下半天東半部降雨仍然相當持續，氣象署持續發布豪雨特報。隨著颱風往西移動，西半部地區降雨會比較明顯一些些。

謝佩芸說，到了明天白天，東半部尤其宜花東地區，雨勢還是持續，但是降雨的量質和今天比較來，明天花東的雨變得比較減緩一點點，但是颱風來到台灣西方之後，外圍環流的水氣有機會進入西半部地區，因此西半部明天降雨反而比今天更加明顯，尤其中午過後熱力加強下，西半部地區留意短暫陣雨，尤其午後可能會有一些局部較為明顯的雨勢出現。

風力部分，謝佩芸表示，颱風警報期間最大風力的狀況，超過10級的地方包括高山地區、恆春半島、北海岸，超過8級陣風區域主要包括新竹以北地區、宜蘭、東南部地區、金門馬祖。今天強陣風的狀況在台灣的北側和南側，以及離島，仍會持續。今天下半天開始，西南部沿海風力會有增強的趨勢。

浪的狀況，謝佩芸表示，東南部沿海已經觀測到5米左右的大浪，今天白天到今晚包括北部海面、東半部海面、巴士海峽，浪高都是明顯偏大，預計會出現3至4米以上，尤其東南部海面到巴士海峽有5米以上浪高。尤其到了今晚，西南部沿海會比白天更為增大。

謝佩芸表示，雖然下半天之後颱風往西移，離台灣愈來愈遠，但是明天雖然颱風遠離，西南部沿海的浪還是會相當大。而且下周二開始是年度大潮期間，西南部沿海這幾天漲潮的時候水位偏高，沿海民眾要多加注意。

颱風目前還在影響台灣，謝佩芸表示，它的外圍環流持續為東半部地區帶來強降雨，西南部地區從今天下午到明天也要留意沿海的大浪和局部強陣風的影響。

薇帕颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

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