颱風假有望？薇帕增強影響擴大 「6縣市」累積雨量達停課標準

今年第6號颱風「薇帕」雖未直接侵台，但其強勁的外圍環流持續影響台灣，氣象署上午發布最新雨量預測，預估19日下午至20日下午期間，南投、高雄、屏東、宜蘭、花蓮與台東山區將出現大豪雨，累積雨量上看350至490毫米，已達「天然災害停止上班及上課標準」門檻。不過是否放颱風假，仍需由各地方政府依據實際情況自行宣布。

根據規定，當地未來24小時累積雨量達山區200毫米、平地350毫米以上，且具災害風險時，即符合停班停課條件。以目前預報數據來看，花蓮與台東山區最具風險，提醒民眾留意各縣市政府公告，不可掉以輕心。

南投、高雄、屏東、宜蘭、花蓮與台東山區將出現大豪雨，累積雨量上看350至490毫米，已達「天然災害停止上班及上課標準」門檻。圖／中央氣象署

天氣風險公司氣象顧問吳聖宇指出，颱風中心雖逐漸遠離，但其季風低壓結構使外圍風雨影響仍明顯，花東、恆春半島、高屏山區與南投沿山地區今日降雨集中，有大豪雨發生的可能。氣象署預估颱風警報最快於今（19）日晚間解除，但各地陣風仍強，部分地區有7至10級強風，民眾應注意戶外安全。

展望未來幾日，雖然薇帕逐漸離台，但台灣將進入季風低壓槽影響範圍，天氣仍不穩定。吳聖宇提醒，下週恐有其他熱帶擾動在台灣東方海域發展成新一波颱風，是否影響台灣仍待觀察，建議持續關注氣象局發布的最新預報資訊，並提早準備因應。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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