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薇帕風雨減緩 中橫東段解封恢復管制通行蘇花也放行

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
薇帕颱風外圍環流帶來大雨，公路局今天宣布中橫公路關原到太魯閣段預警性封路，但上午10時已解除。圖／資料照片、太魯閣工務段提供
薇帕颱風外圍環流帶來大雨，公路局今天宣布中橫公路關原到太魯閣段預警性封路，但上午10時已解除。圖／資料照片、太魯閣工務段提供

薇帕颱風外圍環流帶來強勁雨勢，台8線中橫公路東段、蘇花路廊上午都預警性封路，但到上午10時風雨減緩，公路局考量通行需求，決定解除封路，中橫恢復原有管制通行，後續仍視天候及路況再決定是否封路。

公路局表示，早實施中橫公路關原至太魯閣（116.4k~184.5k）預警性封閉道路，因雨勢稍緩，經工務段巡查並搶通沿線災況後，考量沿線民生需求，已於上午10時起戒護旅宿業者接駁車前往天祥疏運旅客，並恢復原訂每天5次的管制措施通行。

不過，因颱風環流尚未完全脫離，不排除視後續天候及路況變化，進行管制或封閉道路。

此外，蘇花路廊台9線和仁至崇德段也因間歇性強降雨，邊坡發生泥流，台9線162.8公里匯德隧道南口更有泥流瀑，上午8時30分一度預警性封路只出不進，但目前已經解除，恢復放行。

此外，花蓮富里鄉豐南雨量站24小時累積雨量達287mm警戒值，公路局考量山區道路致災風險高，將視雨況，不排除於台23線7k~16k花蓮縣富里鄉豐南村通往台東縣縣界路段實施預警性封閉。

薇帕颱風

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