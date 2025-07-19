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薇帕颱風裙掃南台 高雄受外圍環流影響大雨陣陣影響視線
受輕度颱風「薇帕」外圍環流影響，高雄市今天上午出現短延時強降雨，山區桃源區上午累積雨量已達大雨標準，平地大雨陣陣，高速公路雨勢強勁時灰濛濛一片，影響視線。高雄氣象站上午呼籲，風雨持續中，外出請小心安全。
中央氣象署昨天晚間便因薇帕颱風外圍環流影響，發布豪雨特報，高雄氣象站今天上午8時在高雄市桃源區，測得大雨標準；南天池站82毫米、天池站81毫米，並表示雨勢持續中，要民眾請注意防災。
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