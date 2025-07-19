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薇帕颱風影響 今114航次船班停航、國內線取消8架次

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
受薇帕颱風天候影響，今天共有14航線，計114航次停航。圖／取自中央氣象署網站
受薇帕颱風天候影響，今天共有14航線，計114航次停航。圖／取自中央氣象署網站

薇帕颱風天候影響，交通部航港局表示，今天共有14航線，計114航次停航。

1.東港--小琉球：部分停航(開航23航次、停航27航次) 。

2.鹽埔--小琉球：部分停航(開航3航次、停航3航次) 。

3.金門-石井：全部停航(停航4航次)。

4.金門-五通：全部停航(停航24航次)。

5.基隆-馬祖：全部停航(停航2航次)。（7/19晚間基隆往馬祖是否開航將於上午11時公告。）

6.南竿-莒光：部分停航(開航2航次、停航4航次)

7.南竿-北竿：部分停航(開航18航次、停航18航次)

8.南竿-東引：全部停航(停航1航次)。

9.南竿福澳-福州琅岐：全部停航(停航4航次)。

10.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(停航4航次)。

11.綠島-蘭嶼：全部停航(停航2航次)。

12.富岡-綠島：全部停航(停航13航次)。

13.富岡-蘭嶼：全部停航(停航4航次)。

14.後壁湖-蘭嶼：全部停航(停航4航次)。

航港局呼籲民眾注意航班資訊，善用當日開航航班，以免因船班停航而影響行程。

民航局表示，今日截至上午10時，國內線取消8架次，國際暨兩岸航線正常。

薇帕颱風

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