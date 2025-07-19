薇帕颱風影響 今114航次船班停航、國內線取消8架次

今年第6號颱風「薇帕」雖未直接侵台，但其強勁的外圍環流持續影響台灣，氣象署上午發布最新雨量預測，預估19日下午至20日下午期間，南投、高雄、屏東、宜蘭、花蓮與台東山區將出現大豪雨，累積雨量上看350至490毫米，已達「天然災害停止上班及上課標準」門檻。不過是否放颱風假，仍需由各地方政府依據實際情況自行宣布。

2025-07-19 11:39