薇帕接近台灣 國內空海運停駛狀況一次看
輕度颱風薇帕接近台灣，交通部中央氣象署持續發布海上颱風警報，截至今日上午截至今日上午10點，國內離島海運共有14航線，計114航次停航，國內線取消8架次，國際暨兩岸航線正常。
航港局指出，受薇帕颱風天候影響今(19)日共有14航線，計114航次停航，以下為停航班次：
1.東港--小琉球：部分停航(開航23航次、停航27航次)。
2.鹽埔--小琉球：部分停航(開航3航次、停航3航次)。
3.金門-石井：全部停航(停航4航次)。
4.金門-五通：全部停航(停航24航次)。
5.基隆-馬祖：全部停航(停航2航次)。（7/19晚間基隆往馬祖是否開航將於上午11時公告。）
6.南竿-莒光：部分停航(開航2航次、停航4航次)
7.南竿-北竿：部分停航(開航18航次、停航18航次)
8.南竿-東引：全部停航(停航1航次)。
9.南竿福澳-福州琅岐：全部停航(停航4航次)。
10.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(停航4航次)。
11.綠島-蘭嶼：全部停航(停航2航次)。
12.富岡-綠島：全部停航(停航13航次)。
13.富岡-蘭嶼：全部停航(停航4航次)。
14.後壁湖-蘭嶼：全部停航(停航4航次)。
航港局呼籲民眾注意航班資訊，善用當日開航航班，以免因船班停航而影響行程。
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