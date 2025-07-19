颱風薇帕影響 福山植物園19日彈性延期入園
颱風薇帕外圍環流影響，農業部林業試驗所表示，位於宜蘭縣員山鄉的福山植物園今天實施彈性延期入園，遊客後續可於1個月內任選1個週六憑原申請編號入園，不需另外申請。
林試所發布新聞稿說，交通部中央氣象署已發布豪雨特報，東部山區今天有局部豪雨或大豪雨，宜蘭山區有局部大雨或豪雨，為考量遊客安全，遊客可彈性延期入園，也請入園遊客注意山區路況及行車安全。
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