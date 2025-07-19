薇帕颱風中午前離台灣最近！東半部嚴防豪雨 海警可望傍晚解除

今年第6號颱風薇帕目前已經逐漸通過巴士海峽南部，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天中午前距離台灣本島最為靠近，下午到晚間就會進一步往南海東北部、廣東海面靠近，開始遠離台灣附近區域，順利的話，預估海上颱風警報也將在今天傍晚後解除。

雖然薇帕颱風沒有直接威脅台灣，但是，吳聖宇表示，由於它具有季風低壓的特性，環流寬廣且外圍風力強勁，因此其中心北側廣大的外圍環流仍將明顯影響台灣的天氣。

尤其今天影響最為明顯，吳聖宇表示，迎風面的東半部、恆春半島及高屏、南投靠近中央山脈沿線的山區，有大雨或豪雨發生機會，花蓮、台東山區可能有單日大豪雨等級的降雨，要特別注意。

吳聖宇表示，西半部地區受到中央山脈地形屏障作用影響，降雨明顯較少，嘉義以南到南高屏一帶有短暫陣雨，北邊則是以大台北地區、桃園等地有出現短暫陣雨的機會，新竹以南到雲林一帶雲量偏多，偶爾有局部短暫小雨或飄雨。

風力的部分，吳聖宇表示，在台灣南北兩側較為明顯，北邊在新竹以北到東北角、宜蘭一帶在今天白天期間有7至10級強陣風機會，台北盆地內也可能有6至8級陣風發生機會。

他說，南邊則是在台東、恆春半島以及南高屏沿海，今天也會有7至10級不等的強陣風出現。台南沿海地區是上次丹娜絲颱風受影響最大的區域，這次薇帕颱風外圍環流帶來的風力雖然相對較弱，但仍要留意較強陣風造成的影響。

明天薇帕颱風就要逐漸離開台灣附近，吳聖宇表示，港澳地區以及廣東沿岸會開始受到影響，提醒明天前往這些地方要特別注意。

受到颱風外圍東南到偏南風的影響，吳聖宇表示，明天在東半部、恆春半島以及南部地區仍然持續有陣雨或短暫陣雨機會，預報資料顯示降雨量雖然已經減小，但是普遍仍可能來到大雨等級，其中在台東山區一帶還是有機會達到豪雨等級的累積雨量。

吳聖宇表示，原先受地形屏障的西半部地區，明天午後有可能出現熱對流雷雨，熱對流發展較旺盛的區域也會有短時較大雨勢出現的機會，同樣要留意午後的天氣變化情況。

風力的部分，吳聖宇表示，預期明天白天期間在北邊的桃園沿海、北海岸、東北角到宜蘭沿海一帶，以及南邊的嘉義以南到高屏沿海、恆春半島等地仍可能會有5至7級的強陣風發生機會，雖然隨著颱風遠離，風勢已經減小，但偶爾出現的較強陣風情況還是要小心。

展望下周天氣，吳聖宇表示，薇帕颱風遠離，不過後續的一整個禮拜，甚至一直到7月底、8月初這段期間台灣都將陷入季風低壓槽的範圍內，天氣狀態比較不穩定，各地降雨機會高，也可能有局部較大雨勢發生機會。

吳聖宇表示，同時季風低壓槽內，也將會有其他的熱帶性低氣壓或是颱風發展起來，目前的預報資料來看，比較有機會發展出下一個擾動系統的位置，應該會落在台灣以東到琉球附近海域，預估下周二、下周三左右應該就會逐漸成形，不過會不會直接影響台灣天氣，仍有待觀察。

他說，後續季風低壓槽內這些擾動系統的發展、移動，將會是下周天氣變化的關鍵，但是可能要等到系統雛型比較明確之後，才有辦法進一步判斷影響的程度，不確定性非常高，隨時注意最新的天氣預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

薇帕颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

商品推薦