薇帕颱風影響 嘉明湖國家步道今上午8點封閉

中央氣象署昨發布薇帕海上颱風警報後，今天再發布台東大豪雨特報，預估東部地區帶來強降雨。考量安全起見，林業保育署台東分署公布今天上午8點起，嘉明湖國家步道及其附屬山屋封閉。

另自即日起至公布開放前期間，可申請退還床位全額費用，但不得申請延期或另行安排其他日期床位。提醒民眾，非必要請勿前往山區活動，並請隨時關注颱風動態及公路最新資訊。

後續將視天候狀況影響，確認步道安全無虞時，另行公布開放時間相關訊息將公告於嘉明湖國家步道網站及相關網站。

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