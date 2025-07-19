颱風持續增強變胖 薇帕外圍環流掃花東 周末勿上山下海

輕度颱風薇帕暴風圈正逐漸通過台灣南方近海，中央氣象署發布海上颱風警報，對巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面構成威脅，預計此颱風強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，薇帕颱風的外圍環流正在影響台灣，預計今天是颱風離台灣最接近的時候，氣象署持續發布海上颱風警報。目前颱風暴風圈已經進入台灣南方海面，根據最新預測，颱風未來持續朝西北西方移動，逐漸通過台灣西南方海域，預期今天下半天就會逐漸離開台灣近海。

她說，薇帕颱風上午8時的中心位置在鵝鑾鼻的南南西方約240公里之處，以每小時24公里速度，向西北西轉西進行。近中心最大風速每秒28公尺（約每小時101公里），相當於10級風，7級風平均暴風半徑略為擴大150公里。過去3小時強度略為增強、暴風半徑亦稍擴大。

颱風外圍環流的影響下，降雨狀況相當明顯，謝佩芸表示，今天凌晨0時至目前為止，花東累積雨量都已經超過200毫米，其他地方也有短暫陣雨出現。今天上午8時至明天上午8時的預測雨量，花蓮、台東山區將會來到大豪雨等級，花東平地、宜蘭、南投、高屏山區、恆春半島將會來到豪雨等級。此外，雙北、宜蘭、高屏、桃園和台中山區也會有局部大雨出現。

謝佩芸表示，目前颱風在台灣的南南西方，因此整個環流的風向大致以東南風為主，迎風面東半部地區雨勢相當明顯，也有些雲系會越過山脈的西側，所以其他地方也有些短暫陣雨，但是下雨的狀況並沒有那麼持續，所以西半部地區會有沉降氣流帶來的高溫，沒下雨的時候，西半部依然氣溫偏高、相當炎熱，尤其在新竹、苗栗、台中、彰化地區今天依然有出現36度高溫的機會。

颱風外圍環流帶來明顯風勢，謝佩芸表示，目前颱風在台灣的南南西方，吹東南風，風力比較強的地方分布在台灣的南北兩端，還有高山地區以及離島。氣象署持續發布陸上強風特報。

颱風外圍環流影響，氣象署發布陸上強風特報，今天至明天基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，今天大台北地區亦有較強陣風。

目前西南部地區受到的影響比較不明顯，不過，謝佩芸表示，颱風往西移動的過程，下半天之後西南部沿海也會有一些風力增強的狀況。

謝佩芸表示，東南部海面上已經觀測到4至5米大浪，預期今天白天包括北海岸、東半部、恆春半島附近的海面，將都會出現3米以上的大浪，尤其東南部海面浪高會達到4至5米。隨著颱風往西移動，西南部沿海的浪在今天下半天之後也會愈來愈大。除了東半部地區慎防豪雨，周末兩天海邊活動、高山活動盡量避免。

氣象署發布豪雨特報，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天花蓮縣山區及台東縣山區有局部豪雨或大豪雨，恆春半島、宜蘭縣山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區及花蓮縣、台東縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東地區、蘭嶼、綠島及新北、桃園、台中山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區慎防坍方、落石及土石流，低窪地區慎防積水。大豪雨地區：花蓮縣、台東縣。

陸上強風特報。圖／中央氣象署提供 薇帕颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供 浪高預測。圖／中央氣象署提供 今天高溫預測。圖／中央氣象署提供

商品推薦