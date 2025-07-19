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薇帕豪大雨衝擊交通 中橫東段封路…蘇花和仁到崇德只出不進

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
大雨造成花蓮富里鄉明里便道橋面被淹沒，富里鄉公所宣布禁止通行。圖 /富里鄉公所提供
大雨造成花蓮富里鄉明里便道橋面被淹沒，富里鄉公所宣布禁止通行。圖 /富里鄉公所提供

薇帕颱風外圍環流為花東帶來豪大雨，公路總局今早宣布，台8線中橫公路東段的關原至太魯閣封路，蘇花路廊和仁到崇德段也封路只出不進；花蓮南區玉里、富里也因大雨，包括崙天、明里、蚊子洞、高寮跟長良5條便道橋面被淹沒或受損，即起全面封閉。

公路局表示，昨晚至今晨中橫山區雨勢強勁，天祥觀測站顯示累積降雨已達197毫米，公路局東區養護工程分局太魯閣工務段團隊今早巡視路況，發現沿線多處水瀑並有岩屑坍滑跡象，決定116.4公里關原至184.5公里處太魯閣預警性封閉。

間歇性強降雨也造成台9線蘇花路廊和仁到崇德段邊坡發生泥流，台9線162.8公里匯德隧道南口更有泥流瀑，公路局宣布台9線154.7公里至165.7公里（和仁至崇德）及台9丁線60.3公里至63.6公里(和中至和仁），今天上午8時30分起預警性封路只出不進，後續將視現場雨勢及道路狀況恢復放行。

富里鄉公所今天表示，蚊子洞施工便道因颱風大雨沖毀，崙天及明里兩便道橋面被淹沒，顧及交通安全，即起全面封路禁止通行；玉里鎮公所也公告，長良便道因大水受損、高寮便道則是水位高漲無法通行，均已封閉，待水位退去或修繕完成再公告開放時間。

薇帕颱風外圍環流帶來大雨，公路局今天宣布中橫公路關原到太魯閣段預警性封路。圖／資料照片、太魯閣工務段提供
薇帕颱風外圍環流帶來大雨，公路局今天宣布中橫公路關原到太魯閣段預警性封路。圖／資料照片、太魯閣工務段提供

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