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薇帕颱風不侵台又距離遙遠 北部卻陣陣強風 專家曝原因

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
當日最大陣風鄉鎮分布圖。圖／取自中央氣象署網站
當日最大陣風鄉鎮分布圖。圖／取自中央氣象署網站

薇帕颱風中心目前在鵝鑾鼻南南西方海面，向西北西轉西進行，暴風圈正逐漸通過台灣南方近海，對巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面構成威脅，中央氣象署持續發布海上颱風警報。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，大方向依然是要通過台灣以南，後續往廣東沿岸靠近，今天白天是颱風最接近台灣的時候，今晚開始要遠離台灣附近，因此警報時間應該不會持續太久，繼續發布陸上颱風警報的機會也很低。

要注意的仍是颱風寬廣的外圍環流帶來的降雨，吳聖宇表示，受到颱風北側寬廣的外圍環流影響，今天東半部、恆春半島留意局部大雨或豪雨發生機會，花東地區局部大豪雨。西半部地區則是受到山脈屏障，除了高屏一帶有降雨機會外，其他地方的降雨會明顯偏少。

明天颱風逐漸遠離，吳聖宇表示，除了迎風面的東半部、恆春半島等地持續有短暫陣雨之外，西半部也將有局部午後大雷雨發生機會。

風力的部分，吳聖宇表示，要提醒台灣南北兩端留意強陣風，北邊包括基隆北海岸、桃竹沿海、東北角到宜蘭沿海一帶，還有台北盆地內，南邊則包括台東沿海、恆春半島沿海、高屏沿海及綠島蘭嶼一帶，都會有強陣風發生機會，其他地方的風力就相對比較小一些。

中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，薇帕颱風在台灣的東南方，台灣在颱風的北側、整體吹偏東風，這樣的偏東風環流，一方面是迎風面的高山地區、中央山脈的稜線風會滿明顯的，另外台灣北側的北海岸到新竹一帶會有風場的繞流，以及南側的蘭嶼綠島、恆春半島也會有比較明顯的強風。金門、馬祖也會出現比較強的風勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

當日最大平均風鄉鎮分布圖。圖／取自中央氣象署網站
當日最大平均風鄉鎮分布圖。圖／取自中央氣象署網站
薇帕颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
薇帕颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

薇帕颱風

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