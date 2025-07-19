薇帕暴風圈沒觸陸 花東颱風天 1張圖看強降雨「紫爆」

輕度颱風薇帕今天清晨5時的中心位置在鵝鑾鼻的南南西方約230公里之處，以每小時24公里速度，向西北西轉西進行。中央氣象署持續發布海上颱風警報，暴風圈正逐漸通過台灣南方近海，對巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面構成威脅。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，暴風圈沒觸陸，雨勢照樣強勁。宜花東、恆春半島，嚴防強降雨。加上陣陣強風，很有颱風天感受。北基、南部，影響次之，預計間歇強風及雨勢為主，其他地方則影響更小。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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