台東花蓮大雷雨「國家級警報響」 成功、富里1級淹水警戒
中央氣象署發布台東縣、花蓮縣大雷雨即時訊息，並發布災防告警訊息，持續時間至上午6時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天花蓮縣山區及台東縣山區有局部豪雨或大豪雨，恆春半島、宜蘭縣山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區及花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東地區及新北、桃園、台中山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區慎防坍方、落石及土石流，低窪地區慎防積水。
大豪雨：花蓮縣山區、台東縣山區。豪雨：南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣。大雨：基隆北海岸、新北市山區、桃園市山區、台中市山區、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、蘭嶼綠島。
根據水利署防災資訊網，一級淹水警戒：台東縣成功鎮、花蓮縣富里鄉。
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