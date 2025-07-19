薇帕颱風暴風圈正通過台灣南方 10縣市豪大雨 新竹至彰化背風沉降熱爆

薇帕颱風外圍環流影響，今天迎風面的東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨出現，中央氣象署說，降雨時間較長且雨勢明顯，並有大雨或局部豪雨發生的機率，尤其東部、東南部山區有局部豪雨等級以上發生的機率。

基隆北海岸、大台北、南部地區及中部山區不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區雲量偏多，午後有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，今天東半部高溫約26、27度，北部及南部高溫約32至34度，而新竹至彰化及金門因背風沉降，高溫約34至36度，感受上較為悶熱，戶外活動多補充水分，各地低溫約25至27度。澎湖晴時多雲，氣溫28至34度；金門多雲，氣溫28至34度；馬祖多雲時晴，氣溫28至30度。

颱風外圍環流沉降影響，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天苗栗縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、金門縣為黃色燈號。

輕度颱風薇帕今天清晨5時的中心位置在鵝鑾鼻的南南西方約230公里之處，以每小時24公里速度，向西北西轉西進行。中央氣象署持續發布海上颱風警報，暴風圈正逐漸通過台灣南方近海，對巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面構成威脅。

颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天花蓮縣山區及台東縣山區有局部豪雨或大豪雨，恆春半島、宜蘭縣山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區及花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東地區及新北、桃園、台中山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區慎防坍方、落石及土石流，低窪地區慎防積水。

大豪雨：花蓮縣山區、台東縣山區。豪雨：南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣。大雨：基隆北海岸、新北市山區、桃園市山區、台中市山區、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、蘭嶼綠島。

今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部、恆春半島沿海及澎湖有長浪發生的機率，目前鵝鑾鼻及台東已有2至3米長浪，蘭嶼亦有5米風浪；巴士海峽及台灣東南部海面浪高將增大至5米以上，北部、東北部海面及台灣海峽南部浪高亦將逐漸增大至3至4米，避免前往海邊活動。

風浪逐漸增強；局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率；東半部及恆春半島沿海浪高來到3至5米左右或以上；基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島、澎湖有長浪發生的機率，非必要請避免前往海邊活動。

明天白天颱風外圍環流影響，東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，基隆北海岸、大台北、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；晚起颱風逐漸遠離，整體降雨趨緩。

下周一至下周五低壓帶影響，水氣偏多，天氣仍不穩定；東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，下周二至下周五中部以北地區亦有短暫陣雨或雷雨。

下周六至28日低壓帶影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周南海、菲律賓東方海面及琉球南方海面為低壓帶，當中易有熱帶系統生成，其位置及發展仍有不確定性，氣象署將持續密切觀察。

下周二至27日適逢年度大潮，南部、東南部及基隆北海岸、宜蘭在漲潮期間，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部積淹水等現象。 薇帕颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

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