薇帕颱風增強長胖 花東大豪雨 吳德榮：東半部大量降雨、全台強風

輕度颱風薇帕今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻的南方約230公里之處，以每小時20轉25公里速度，向西北西進行。中央氣象署持續發布海上颱風警報，氣象署說，颱風過去3小時強度略為增強且暴風圈稍擴大，中心目前在鵝鑾鼻南方海面，向西北西進行，暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面構成威脅。

颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天花蓮縣山區及台東縣山區有局部豪雨或大豪雨，恆春半島、宜蘭縣山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區及花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東地區及新北、桃園、台中山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區慎防坍方、落石及土石流，低窪地區慎防積水。

大豪雨：花蓮縣山區、台東縣山區。豪雨：南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣。大雨：基隆北海岸、新北市山區、桃園市山區、台中市山區、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、蘭嶼綠島。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今明兩天薇帕颱風通過巴士海峽、進入南海，西半部有局部陣雨，東半部及屏東有大量降雨；各地風力增強，沿海及高山有較強陣風，亦應注意。今天北部24至32度、中部25至33度、南部25至32度、東部23至28度。

根據氣象署路徑潛勢預測圖與歐洲系集模式（ECMWF），吳德榮表示，今天至下周三薇帕颱風中心通過巴士海峽，進入南海，登陸廣東。

此外，他說，各國模式顯示，下周季風低壓內還有另一熱帶系統發展，其中不乏具有威脅的模擬路徑；歐洲系集模式50次的模擬顯示，以從台灣東側北轉的機率最高，北台灣被暴風圈侵襲的機率則略調降至40%。各國模式皆持續調整，應密切觀察。

吳德榮表示，下周天氣變化則與季風低壓挾帶大量水氣，以及另一熱帶系統在其內的發展及其動向有關，模式持續調整，不確定性很大，需密切觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。 薇帕颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

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