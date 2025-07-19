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薇帕颱風增強長胖 花東大豪雨 吳德榮：東半部大量降雨、全台強風

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氣象署發布豪雨特報 花東山區有局部豪雨或大豪雨

中央社／ 台北19日電
圖／中央氣象署
圖／中央氣象署

中央氣象署發布豪雨特報，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天花蓮縣山區及臺東縣山區有局部豪雨或大豪雨，恆春半島、宜蘭縣山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區及花蓮縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、南部地區及北部、臺中、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防積水。大豪雨地區：花蓮縣、臺東縣。

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