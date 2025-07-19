颱風薇帕略增強 15縣市豪雨特報

中央氣象署今晚最新颱風海上警報，輕度颱風薇帕強度略增強，颱風外圍環流影響，今晚至明天，易有短延時強降雨，氣象署也發布15縣市大雨及豪雨特報。

氣象署說，今晚11時，薇帕中心位置在鵝鑾鼻南方約280公里，以每小時22公里速度，向西北西移動，7級風平均暴風半徑100公里。

氣象署說，薇帕過去3小時強度略為增強，暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對巴士海峽、台灣海峽南部及東沙島海面將構成威脅，預計颱風強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

氣象署發布15縣市大雨及豪雨特報，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今晚至明天花蓮縣山區及台東縣山區有局部豪雨或大豪雨。

恆春半島、宜蘭縣山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區及花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、南部地區及北部、台中、嘉義山區有局部大雨，花蓮及台東可能有大豪雨。

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