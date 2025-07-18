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薇帕颱風攪局...過家門而不落地 立榮班機台北飛台東繞台一圈又飛回台北
立榮航空1架編號B7-8729，ATR-72型班機，原定今晚7點40分從台北松山起飛，表訂8點45分抵達台東，未料，遇上台東大雷雨，改由西部航線飛台東，又因降落失敗後，再重飛走東部航線，飛往台北松山機場，並於9點59分順利降落。
該飛機航班整整繞行台灣一圈又飛回台北，旅客無奈直呼「真的過家門而不落地」。
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