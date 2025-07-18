颱風薇帕暴風圈可能擴大 花東山區防大豪雨

颱風薇帕暴風圈正逐漸進入巴士海峽，氣象署今天說，預計颱風強度持續增強、暴風圈可能擴大，花東山區慎防局部大豪雨，而南投、高屏及宜蘭的山區、恆春半島，留意可能有豪雨。

中央氣象署今天發布輕度颱風薇帕海上颱風警報，晚間8時颱風中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約320公里處，中心氣壓990百帕，近中心最大風速每秒20公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺，相當於10級風，7級風暴風半徑100公里。

氣象署氣象預報中心技正林秉煜指出，目前颱風向西北西移動，暴風圈正逐漸進入巴士海峽，因海水熱含量高，未來仍有持續增強、暴風圈擴大的可能性。

受颱風外圍環流影響，氣象署表示，今晚至明天花蓮縣山區及台東縣山區有局部豪雨或大豪雨，恆春半島、宜蘭縣山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區及花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）有局部大雨或豪雨，大台北山區、基隆北海岸、宜蘭及南部地區也有局部大雨發生的機率。

林秉煜指出，颱風外圍環流將持續影響東半部，今晚至明天白天雨勢將會相當明顯，甚至持續至明晚、20日清晨才有機會稍微趨緩。

氣象署提醒，今天至明天基隆北海岸、台灣東半部（含蘭嶼、綠島）、南部、恆春半島沿海及澎湖有長浪發生的機率，而巴士海峽及台灣東南部海面浪高將增大至5米以上，台灣北部、東北部海面及台灣海峽南部浪高也將逐漸增大至3到4米，應避免前往海邊活動。

氣象署指出，今晚至明天新北市、屏東縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，桃園市、新竹市、新竹縣、南投縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

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