花東山區續防大豪雨 8縣市留意豪雨、大雨

受颱風薇帕外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署持續發布豪雨特報，今晚至明天花東山區可能仍有局部大豪雨發生，而北北基及南投以南等8縣市也須留意局部地區有大雨及豪雨。

氣象署說，今晚至明天花蓮縣山區及台東縣山區有局部豪雨或大豪雨；恆春半島、宜蘭縣山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區及花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）有局部大雨或豪雨。

而大台北山區、基隆北海岸、宜蘭縣及南部地區也有局部大雨發生的機率。

氣象署提醒，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區慎防坍方、落石及土石流，低窪地區慎防積水。

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