薇帕颱風來勢洶洶！東半部愈晚雨愈大 北部明留意大雨

薇帕颱風今天凌晨2時生成，氣象署在上午11時30分發布海上颱風警報。氣象署表示，受到颱風外圍環流影響，東半部、恆春半島明天白天雨勢明顯，有大雨或局部豪雨發生的機率，尤其東部、東南部山區有局部豪雨等級以上發生的機率，花東山區總雨量上看700毫米，花東居民務必特別注意。

氣象署表示，目前台灣東側到菲律賓海面上，都處於季風低壓帶當中，薇帕颱風則是裡面的一個颱風，從衛星雲圖可以看見，整個低壓帶的雲系很寬廣、厚實，因此雖然薇帕颱風不會襲台，但在移動過程中，仍會對台灣天氣造成影響，

氣象署表示，今晚到明天上午，是薇帕颱風最接近台灣的時刻，東半部從白天雨勢就開始下下停停，愈晚雨勢愈明顯，尤其是明天白天，花東山區都要嚴防大豪雨等級以上強降雨。南部地區，像是高雄屏東，在颱風往西北移動的過程中，雨勢也會愈來愈明顯，花東山區總雨量上看700毫米，平地也有400毫米。

氣象署表示，整體颱風外圍環流造成的雨勢，要到明天晚間才會比較緩和，不過東半部仍要留意有局部大雨，甚至是豪雨的機率，西半部則是零星降雨，基隆北海岸、大台北、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。新竹至彰化及金門，受到沉降風影響，則要留意局部高溫。

氣象署說，受到地形影響，基隆北海岸、基隆、金馬、東半部、恆春半島、高屏等地，都要留意強風，平均風可達9級以上，或陣風11級以上，尤其高山活動務必注意安全；明天白天，沿海可能出現3米以上浪高，巴士海峽則高達5米以上，隨著颱風遠離，後續也要注意長浪發生的機率。

氣象署表示，受到颱風外圍環流影響，東半部、恆春半島明天白天雨勢明顯，有大雨或局部豪雨發生的機率，尤其東部、東南部山區有局部豪雨等級以上發生的機率，花東山區總雨量上看700毫米。圖／取自氣象署

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