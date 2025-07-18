颱風薇帕逼近 龜山島19日起暫封2天

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今天表示，受颱風薇帕逼近影響，宜蘭外海近日可能有大浪，基於安全考量，龜山島從明天起預警性封島2天。

林業及自然保育署宜蘭分署指出，因颱風薇帕預估路徑暫時不會對太平山國家森林遊樂區帶來豪大雨，因此遊樂區近日維持正常營運；若風雨轉強，屆時再對外公告是否封園，呼籲前往遊樂區的遊客小心駕駛，注意路況。

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