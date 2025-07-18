快訊

曾是「木蘭女足」一姐！周台英昔日經歷曝光 今涉台師大抽血案爭議

專訪／「人不是為了恨在活」送別家暴前夫 鮑正芳淡然回首吐心聲

颱風薇帕逼近 龜山島19日起暫封2天

中央社／ 宜蘭縣18日電

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今天表示，受颱風薇帕逼近影響，宜蘭外海近日可能有大浪，基於安全考量，龜山島從明天起預警性封島2天。

林業及自然保育署宜蘭分署指出，因颱風薇帕預估路徑暫時不會對太平山國家森林遊樂區帶來豪大雨，因此遊樂區近日維持正常營運；若風雨轉強，屆時再對外公告是否封園，呼籲前往遊樂區的遊客小心駕駛，注意路況。

薇帕颱風

延伸閱讀

薇帕颱風角隅流效應 北市平地今晚到明天可能有8級陣風

颱風薇帕環流影響 馬祖島際海運多班次停航

颱風重創電力 台南市府：建立韌性電網才是治本

颱風薇帕逼近 墾丁沙灘封閉、北大武山步道不開放

相關新聞

薇帕颱風來勢洶洶！東半部愈晚雨愈大 北部明留意大雨

薇帕颱風今天凌晨2時生成，氣象署在上午11時30分發布海上颱風警報。氣象署表示，受到颱風外圍環流影響，東半部、恆春半島明...

薇帕颱風角隅流效應 北市平地今晚到明天可能有8級陣風

台北市府發布颱風薇帕動態，受颱風外圍環流之東南風，搭配角隅流效應增強，台北市平地可能出現6至8級陣風，山區可能有10至1...

颱風薇帕影響 玉山國家公園生態保護區禁入

氣象署今天發布薇帕海上颱風警報。玉山國家公園管理處表示，18日上午11時30分起全面禁止生態保護區入園活動

颱風後登革熱風險升 病媒蚊指數本周是「觀察關鍵期」

今年尚未出現本土登革熱疫情，風險低於過往兩年，但是丹娜絲颱風侵襲南台灣，台南一處房屋，因屋頂破損得用帆布暫時遮蓋，避免遭...

颱風海警東半部防豪雨 海邊高山活動小心

中央氣象署預測，因輕度颱風薇帕外圍環流影響，明天及20日為台灣帶來的水氣最多，東半部、恆春半島防局部豪雨，海邊及高山活動...

輕颱薇帕進逼 台8線等5路段恐警戒管制

交通部公路局表示，因應台灣南方海面薇帕颱風，中央氣象署於本(18)日11時30分發布薇帕颱風海上颱風警報，公路局應變小組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。