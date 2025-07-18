颱風薇帕影響 估19日海運14航線114航次停航
今年第6號颱風薇帕生成，中央氣象署上午發布海上颱風警報。航港局今天傍晚表示，受天候影響，今天共有4航線、計8航次停航；並預估明天將有14航線、計114航次停航。
交通部航港局傍晚發布海運停航通報，受薇帕颱風天候影響，今天共有4航線，計8航次停航，包含基隆-馬祖部分停航（開航1航次、停航1航次）、富岡-綠島部分開航（開航11航次，停航4航次）、富岡-蘭嶼部分開航（開航2航次，停航2航次）、後壁湖-蘭嶼部分開航（開航4航次，停航1航次）。
明天部分，航港局表示，預估共有14航線，計114航次停航，包含東港-小琉球部分停航（開航23航次、停航27航次）、鹽埔-小琉球部分停航（開航3航次、停航3航次）、金門-石井全部停航（停航4航次）、金門-五通全部停航（停航24航次）。
此外，基隆-馬祖全部停航（停航2航次，且基隆往馬祖1航次預估恐無法開航，是否確定開航將於明天11時公告）、南竿-莒光部分停航（開航2航次、停航4航次）、南竿-北竿部分停航（開航18航次、停航18航次）、南竿-東引全部停航（停航1航次）、南竿福澳-福州琅岐全部停航（停航4航次）。
並有北竿白沙-福州黃岐全部停航（停航4航次）、綠島-蘭嶼全部停航（停航2航次）、富岡-綠島全部停航（停航13航次）、富岡-蘭嶼全部停航（停航4航次）、後壁湖-蘭嶼全部停航（停航4航次）。
航港局呼籲，民眾應注意航班資訊，善用當日開航航班，以免因船班停航而影響行程。
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