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颱風薇帕接近 晚間起東半部雨勢明顯

中央社／ 台北18日電

氣象署表示，今晚至明天上午颱風薇帕最接近台灣，晚間起東半部雨勢變得明顯，受外圍環流影響，東半部、恆春半島易有豪雨，花東山區慎防豪雨以上強降雨，而南部和大台北可能有局部大雨。

中央氣象署今天上午發布輕度颱風薇帕海上颱風警報，而颱風下午5時中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約400公里處，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺，相當於10級風，7級風暴風半徑100公里，以每小時21轉24公里速度，向西北西進行。

氣象署氣象預報中心技正林秉煜表示，暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對巴士海峽、台灣海峽南部及東沙島海面將構成威脅。

受颱風外圍環流影響，氣象署發布豪雨特報，今天至明天花蓮縣山區及台東縣山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區及花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）有局部大雨或豪雨，而大台北山區、基隆北海岸及宜蘭縣有局部大雨發生的機率。

林秉煜指出，今晚至明天隨著雲系移動，東半部雨勢將越來越明顯，而南部也會有局部降雨，北部則會有零星降雨情形。

氣象署提醒，這兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部、恆春半島沿海及澎湖有長浪發生的機率，巴士海峽浪高將增大至5米以上，台灣北部、東半部海面及台灣海峽南部浪高也將逐漸增大至3至4米。

受颱風外圍環流影響，氣象署表示，今天至明天基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

薇帕颱風

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