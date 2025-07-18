薇帕颱風角隅流效應 北市平地今晚到明天可能有8級陣風

台北市府發布颱風薇帕動態，受颱風外圍環流之東南風，搭配角隅流效應增強，台北市平地可能出現6至8級陣風，山區可能有10至12級陣風，提醒周末假日擬前往山區活動的民眾要特別留意。

北市府表示，第6號薇帕(VIPHA)颱風18日下午2時的中心位置在北緯18.0度，東經123.2度，即在鵝鑾鼻的南南東方約500公里之處，以每小時23公里速度，向西北西進行。強度為輕度颱風，暴風半徑為100公里，有逐漸增強的趨勢，目前預估20日上午最強達輕度颱風上限，暴風半徑增至200公里。

北市府指出，明天上午巴士海峽進入暴風圈，預計於明日傍晚脫離暴風圈，預估本次颱風影響為風大於雨，主要影響台北市時間為今天晚間至明天深夜，主要受颱風外圍環流之東南風。

角隅流效應，又稱角隅強風，指的是氣流流經地形或建築物等障礙物時，氣流會因繞過轉角而加速，並在轉角處形成渦旋，導致轉角兩側的風速較強的現象。

台北市府發布颱風薇帕動態。圖／北市府提供

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