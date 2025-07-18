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颱風薇帕影響 玉山國家公園生態保護區禁入

中央社／ 南投縣18日電
氣象署今天發布薇帕海上颱風警報。玉山國家公園管理處表示，18日上午11時30分起全面禁止生態保護區入園活動。圖為玉山主峰前風口鐵柵欄堪稱是「登頂前的防護罩」，今年3月遭落石砸毀，經玉管處派員搶修，今天完工見客。圖／玉山國家公園管理處提供
氣象署今天發布薇帕海上颱風警報。玉山國家公園管理處表示，18日上午11時30分起全面禁止生態保護區入園活動。圖為玉山主峰前風口鐵柵欄堪稱是「登頂前的防護罩」，今年3月遭落石砸毀，經玉管處派員搶修，今天完工見客。圖／玉山國家公園管理處提供

氣象署今天發布薇帕海上颱風警報。玉山國家公園管理處表示，18日上午11時30分起全面禁止生態保護區入園活動。

交通部中央氣象署今天上午已發布薇帕海上颱風警報。玉山國家公園管理處表示，颱風警報發布，公告禁止入園期間，原已核發入園許可證依相關規定於此期間失效，颱風後欲再進入生態保護區須重新申請，颱風警報解除後視災害復原情形，另公告恢復入園日期。

玉山國家公園管理處表示，颱風薇帕直接撲台機率雖然較低，但下午起外圍水氣移入，還是會帶來可觀降雨，玉山園區屬高山地區，颱風來襲期間常有落石、崩塌危險，主要聯外道路也可能崩塌、阻斷。

玉管處表示，請已在山區的山友隨時留意最新資訊、做好應變準備，儘速與留守人聯繫，立即安排下撤或避難規劃，離開危險區域；還未上山的山友請立即取消連續假日登山行程，以避免山域事故風險。

玉管處統計，截至今天下午共100隊、315人申請入園，已下山27隊共67人、山區安全住宿19隊共76人、就地避難4隊共13人、下山中有37隊共125人、入園未聯絡上則有13隊共34人。

薇帕颱風 玉山國家公園

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