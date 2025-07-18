颱風薇帕影響 玉山國家公園生態保護區禁入
氣象署今天發布薇帕海上颱風警報。玉山國家公園管理處表示，18日上午11時30分起全面禁止生態保護區入園活動。
交通部中央氣象署今天上午已發布薇帕海上颱風警報。玉山國家公園管理處表示，颱風警報發布，公告禁止入園期間，原已核發入園許可證依相關規定於此期間失效，颱風後欲再進入生態保護區須重新申請，颱風警報解除後視災害復原情形，另公告恢復入園日期。
玉山國家公園管理處表示，颱風薇帕直接撲台機率雖然較低，但下午起外圍水氣移入，還是會帶來可觀降雨，玉山園區屬高山地區，颱風來襲期間常有落石、崩塌危險，主要聯外道路也可能崩塌、阻斷。
玉管處表示，請已在山區的山友隨時留意最新資訊、做好應變準備，儘速與留守人聯繫，立即安排下撤或避難規劃，離開危險區域；還未上山的山友請立即取消連續假日登山行程，以避免山域事故風險。
玉管處統計，截至今天下午共100隊、315人申請入園，已下山27隊共67人、山區安全住宿19隊共76人、就地避難4隊共13人、下山中有37隊共125人、入園未聯絡上則有13隊共34人。
🌀最新颱風動態
▪️薇帕颱風外圍環流+強風區廣泛 5地恐狂風暴雨 大台北、南部強風
▪️最新路徑曝光！薇帕颱風海警發布 今晚到明天距離最近
▪️薇帕颱風不排除路徑再北修 最快明晚轉中颱 下周恐有颱風逼近台灣
▪️薇帕颱風來了 氣象專家示警：「很水的女人」 恐雨害多過風害
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言