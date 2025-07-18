颱風後登革熱風險升 病媒蚊指數本周是「觀察關鍵期」

今年尚未出現本土登革熱疫情，風險低於過往兩年，但是丹娜絲颱風侵襲南台灣，台南一處房屋，因屋頂破損得用帆布暫時遮蓋，避免遭雨襲。疾管署發言人羅一鈞指出，遮擋風雨的帆布容易積水形成成孳生源，而本周是病媒蚊指數觀察關鍵期，若是薇帕颱風本週生成，並帶來新降雨，觀察期將會延至八月上旬。

丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，災後復原期仍持續有短暫陣雨，環境積水容器增加，且目前氣溫炎熱，適合病媒蚊生長，登革熱流行風險上升。疾管署署長莊人祥今天會同台南市政府衛生局副局長林碧芬等，一起視察台南市佳里區登革熱防治工作情形，以及民宅毀損的社區。

莊人祥表示，風災過後又遇豪雨，登革熱風險大增，清理積水處孳生源為防治關鍵，除政府單位落實防治工作之外，更需要民眾積極主動做好環境巡檢，清除家戶內外孳生源。另為因應丹娜絲颱風災後防疫所需，疾管署已支援台南衛生所多項物資，包括手套、外科口罩、消毒水及防蚊液等，後續視實際災後防疫需求適時支援。

不少居民因為屋頂被吹掀，使用帆布暫時遮雨，立委林俊憲也將其看板帆布拆下，送往災區供民眾使用。羅一鈞提醒，暫時遮風擋雨的帆布容易積水，特別是受損老屋或是廢棄空屋，一旦疏於整理，又加上後續降雨，很容易成為孑孓孳生源，亟待整理清除；若為不容易清除積水的樹洞或是瘀塞水溝等，則要投藥填土，避免產生病媒蚊。

另，莊人祥今視察，針對現場無法釐清所有權人的空屋空地，請衛生局轉知權管單位，盡速通知土地所有人、管理人、使用人整理環境，善盡環境管理責任。

羅一鈞指出，颱風侵襲當下因為風吹雨淋容易把蚊子殺死，但是颱風後一周蚊子幼蟲會孵化成成蟲，必須要觀察兩周的病媒蚊指數；上周病媒蚊指數下降，本周病媒蚊指數是關鍵。但是目前又有新颱風薇帕生成，若是又帶來降雨觀察期，可能要延後到八月上旬。

依據疾管署監測資料顯示，今年截至7月17日累計105例登革熱確定病例，均為境外移入，為近6年同期次高，病例多自東南亞國家移入、占91.4%，其中以印尼45例為多，其次為越南16例、菲律賓13例、泰國9例及馬爾地夫8例。

病媒蚊若叮咬社區中境外移入病例，病毒會在斑蚊體內增殖，經過8至12天，帶有病毒的斑蚊再叮咬他人，即會造成本土登革熱疫情。羅一鈞說，今年因為尚未出現本土登革熱疫情，風險低於過往兩年，但仍不可掉以輕心。

疾管署呼籲，目前為登革熱好發季節，戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊液，避免被病媒蚊叮咬。

如有出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀請儘速就醫並主動告知醫師國內外的旅遊活動史；疾管署同時籲請醫療院所提高警覺，落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影

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