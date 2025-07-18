颱風薇帕環流影響 馬祖島際海運多班次停航
連江縣政府交通旅遊局今天下午宣布，受輕度颱風薇帕外圍環流造成海象不佳影響，台馬交通船、島際交通船、兩馬小三通等均有異動，有多班次停航，請民眾注意。
連江縣政府交通旅遊局公告指出，台馬間海運部分，「新台馬輪」今天晚上基隆港往馬祖航班停航，且預估19至20日應為停航。「台馬之星」則因主機檢修，20日前短程與夜航航班全數停航。
島際航班部分，南竿往返北竿航班19日中午12時起停航；南竿往返莒光航班，19日僅第1班開航，第2班與第3班停航；東西莒間航班則從19日下午2時30分起至20日止停航；南竿往返東引間航班19日全日停航；南竿往大坵島航班，19至20日全數停航。
兩馬小三通，包括國籍航商與陸籍航商在內，南竿至中國福州琅岐航班，以及北竿至中國福州黃岐航班，19日全日停航。
公告強調，航班停航資訊將依颱風動向隨時調整，請旅客密切注意各航班動態資訊。
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