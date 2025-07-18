薇帕颱風外圍環流影響 花蓮台東山區防大豪雨

中央氣象署表示，受颱風薇帕外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天至明天花蓮縣山區及台東縣山區有局部豪雨或大豪雨。

此外，氣象署說，今天至明天宜蘭縣山區、南投縣山區、高雄縣山區、屏東縣山區及花蓮縣、台東縣有局部大雨或豪雨；大台北山區、基隆北海岸及宜蘭縣有局部大雨發生的機率。

氣象署並表示，今天午後對流雲系發展旺盛，南部地區及雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率。

氣象署呼籲，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區慎防坍方、落石及土石流，低窪地區慎防積水。

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