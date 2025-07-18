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颱風薇帕外圍環流影響 蘇花南迴等路段可能管制

中央社／ 台北18日電

受輕度颱風薇帕外圍環流影響，今晚起南部及東部沿海山區可能出現強降雨。交通部公路局表示，研判首波可能實施管制路段包含蘇花公路及南迴公路等5省道。

公路局指出，為維護用路人安全將逐級提升警戒作業，依情資研判首波可能實施管制路段，包含台8線（中橫公路東段）、台9線（蘇花公路）、台9線（南迴公路）、台11線（海岸公路）、台20線（南橫公路東段），但實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。

今年第6號颱風薇帕生成，交通部中央氣象署今天上午發布輕度颱風薇帕海上颱風警報，公路局應變小組下午1時30分二級開設。

公路局發布新聞稿表示，截至目前為止，已召開2次工作會議辦理相關防汛應變整備作業，依最新情資顯示，今晚起受外圍環流影響，南部及東部沿海山區有出現強降雨發生機率，將視風雨狀況發布預警警戒作為。

公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。

公路局指出，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並提醒用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

薇帕颱風

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