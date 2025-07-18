颱風薇帕外圍環流影響 蘇花南迴等路段可能管制
受輕度颱風薇帕外圍環流影響，今晚起南部及東部沿海山區可能出現強降雨。交通部公路局表示，研判首波可能實施管制路段包含蘇花公路及南迴公路等5省道。
公路局指出，為維護用路人安全將逐級提升警戒作業，依情資研判首波可能實施管制路段，包含台8線（中橫公路東段）、台9線（蘇花公路）、台9線（南迴公路）、台11線（海岸公路）、台20線（南橫公路東段），但實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。
今年第6號颱風薇帕生成，交通部中央氣象署今天上午發布輕度颱風薇帕海上颱風警報，公路局應變小組下午1時30分二級開設。
公路局發布新聞稿表示，截至目前為止，已召開2次工作會議辦理相關防汛應變整備作業，依最新情資顯示，今晚起受外圍環流影響，南部及東部沿海山區有出現強降雨發生機率，將視風雨狀況發布預警警戒作為。
公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。
公路局指出，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並提醒用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。
🌀最新颱風動態
▪️薇帕颱風外圍環流+強風區廣泛 5地恐狂風暴雨 大台北、南部強風
▪️最新路徑曝光！薇帕颱風海警發布 今晚到明天距離最近
▪️薇帕颱風不排除路徑再北修 最快明晚轉中颱 下周恐有颱風逼近台灣
▪️薇帕颱風來了 氣象專家示警：「很水的女人」 恐雨害多過風害
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言