颱風海警東半部防豪雨 海邊高山活動小心
中央氣象署預測，因輕度颱風薇帕外圍環流影響，明天及20日為台灣帶來的水氣最多，東半部、恆春半島防局部豪雨，海邊及高山活動應謹慎評估。
氣象署上午已發布薇帕海上颱風警報，氣象署最新颱風消息顯示，薇帕下午2時中心位置在鵝鑾鼻南南東方約500公里處，以每小時23公里速度，向西北西移動，7級風平均暴風半徑100公里，目前海上警戒範圍包括巴士海峽、東沙島海面。
氣象署說，今天午後對流雲系發展旺盛及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，南部、花蓮、台東地區及南投、雲林、嘉義山區有局部大雨的機率。
此外，氣象署預測，明天及20日兩天週休假日，受颱風外圍環流影響，為台灣帶來的水氣最多，東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨的機率，尤其花蓮、台東山區有局部豪雨以上等級機率；南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。
氣象署提醒，未來兩天，東部沿海有4到5公尺大浪，民眾從事海邊及高山活動要謹慎評估。
另外，颱風外圍環流影響，氣象署發布陸上強風特報，今、明兩天基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼及綠島）、金門縣、連江縣局部地區，有平均風6級以上或陣風8級以上的機率。
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