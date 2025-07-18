輕颱薇帕進逼 台8線等5路段恐警戒管制

交通部公路局表示，因應台灣南方海面薇帕颱風，中央氣象署於本(18)日11時30分發布薇帕颱風海上颱風警報，公路局應變小組於13時30分二級開設。

公路局至7月18日已召開2次工作會議辦理相關防汛應變整備作業。依最新情資顯示，於今(18)日晚間起受外圍環流影響，南部及東部沿海山區有出現強降雨發生機率，公路局將視風雨狀況發布預警警戒作為。

為維用路人安全將逐級提升警戒作業，依情資研判首波可能實施管制路段，包含台8線(中橫公路東段)、台9線(蘇花公路)、台9線(南迴公路)、台11線(海岸公路)、台20線(南橫公路東段)，惟實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。

公路局將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。

商品推薦