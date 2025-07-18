薇帕輕颱靠近 明後天船班停航資訊一次看

受薇帕輕颱外圍環流影響海運客運航線，交通部航港局表示，明(7/19)基隆馬祖、南竿東引、東部地區及小三通金廈航線全面停航、東港小琉球部分停航27航次、鹽埔小琉球部分停航3航次。

另7月20日臺北馬祖、南竿東引、後壁湖-蘭嶼、小琉球航線全面停航、馬祖往基隆停航。

航港局呼籲旅客善用今、明2天開航航班返回本島，並避免此時前往離島，以免因航班停航造成滯留。

【中央社／台北18日電】

今年第6號颱風薇帕生成，已發布海上颱風警報。航港局今天下午宣布，受外圍環流影響，多個海運客運航線將停航，呼籲民眾避免此時前往離島，以免因航班停航造成滯留。

交通部航港局今天發布海運停航通報，明天（19日）基隆馬祖、南竿東引、東部地區及小三通金廈航線全面停航，東港小琉球部分停航27航次，鹽埔小琉球部分停航3航次。

另外，20日台北馬祖、南竿東引、後壁湖-蘭嶼、小琉球航線全面停航，馬祖往基隆停航。

航港局呼籲，旅客可善用今、明2天開航航班，返回本島。

交通部中央氣象署上午11時30分發布輕度颱風薇帕海上颱風警報，預計颱風將持續增強，且暴風圈會再擴大，今晚至明天將最接近台灣，東半部、恆春半島將出現豪雨，花東山區慎防豪雨以上等級降雨。

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