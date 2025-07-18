颱風薇帕海警發布 雪霸園區預警性休園
雪霸國家公園管理處今天表示，中央氣象署已針對輕度颱風薇帕發布海上颱風警報，為確保遊客安全，雪霸國家公園即日起預警性休園，原已核發的入園許可證即刻失效。
雪管處發布公告指出，因應中央氣象署上午11時30分發布輕度颱風薇帕海上颱風警報，即起全面禁止進入雪霸國家公園生態保護區及其他管制區域；停止入園期間，所有已核發的入園許可證即刻失效。
雪管處表示，若日後欲入園，需重新申請入園許可，各區開園時間將視颱風警報解除後，實地勘查災損與環境整備情形再另行公告。
此外，農業部林業及自然保育署新竹分署所轄九九山莊因位處偏遠山區，也將配合同步暫停山莊住宿，原已核准住宿山友，全額退費。
雪管處提醒，颱風來襲期間避免前往山區、減少不必要外出，務必做好防颱準備。
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