午後對流發展旺+薇帕颱風外圍環流影響 8縣市大雨特報

今年第6號颱風薇帕，今天凌晨2時在菲律賓東方海面生成，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，預計未來會向西北移動，通過巴士海峽，今晚到明天將會是它距離台灣最接近的時候，氣象署預計上午11時30分發布海上颱風警報。

2025-07-18 11:39