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薇帕颱風外圍環流+強風區廣泛 5地恐狂風暴雨 大台北、南部強風

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
薇帕颱風明天通過巴士海峽，暴風圈將擦過恆春南方近海。周日通過港澳南方，繼續朝越南北部前進，直接侵襲台灣的機率偏低。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
薇帕颱風明天通過巴士海峽，暴風圈將擦過恆春南方近海。周日通過港澳南方，繼續朝越南北部前進，直接侵襲台灣的機率偏低。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

中央氣象署上午11時30分發布薇帕颱風的海上颱風警報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，薇帕颱風強度逐漸增強，受太平洋高壓導引，明天通過巴士海峽，暴風圈將擦過恆春南方近海。周日通過港澳南方，繼續朝越南北部前進，直接侵襲台灣的機率偏低。󠀠󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因薇帕具有季風低壓特性，除了暴風圈以外，外圍環流及強風區廣泛。因此，今天晚間至周日期間，宜蘭、花蓮、台東、南屏東、基隆北海岸將有持續性大雨與強陣風，天氣非常不穩定；大台北與南部沿海地區亦可能因地形效應出現間歇性強風。󠀠󠀠󠀠

其他地區影響方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因中央山脈阻擋，天氣影響相對較小。台北、南高屏多雲或短暫雨，桃園至嘉義屬於多雲偶陣雨、午後為主。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

薇帕颱風

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