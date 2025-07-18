薇帕颱風暴風圈逼近 東半部恐致災強降雨、掀5米大浪 各地防強風

薇帕颱風今天凌晨2時生成，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，由於暴風圈將接近台灣近海，所以氣象署已於上午11時30分發布海上颱風警報。預計今晚到明天是最接近台灣的時候，這段期間東半部地區要注意可能會出現豪雨等級以上的強降雨，提醒東半部民眾嚴加戒備。

謝佩芸表示，薇帕颱風上午11時的中心位置在鵝鑾鼻東南方約560公里海面上，目前強度是輕度颱風，近中心風速每秒20公尺，暴風半徑100公里。預計未來它還有強度增強、暴風半徑擴大的趨勢。以每小時23轉20公里速度，向西北西進行，對巴士海峽及東沙島海面將構成威脅。海上警戒區域包括巴士海峽、東沙島海面，航行及作業船隻應嚴加戒備。

她說，颱風中心雖然離台灣有一段距離，但是它的外圍環流其實相當寬廣，尤其它的北側水氣也非常豐沛。台灣在颱風的北方，整體的環流吹的是偏東風，因此這些水氣會隨著颱風移動逐漸接近台灣。颱風外圍環流已經有一些對流雲系逐漸接近東半部陸地，因此中午開始，東半部陸地就會出現一陣一陣間歇性降雨，今天入夜之後，整個降雨情況會更為密集，雨勢也會愈來愈明顯。

今天上午到晚上8時，東半部降雨將會愈來愈明顯，謝佩芸表示，而且下半天開始，花東地區可能就會出現局部大雨，而西半部地區屬於背風側，上午、中午高溫炎熱，尤其西半部高溫有機會來到34、35度以上，特別是苗栗以北地區有機會局部36度高溫，金門地區也有35度高溫，白天西半部活動慎防中暑。

不過，謝佩芸表示，中午過後會有局部午後雷陣雨出現，尤其南部地區中午過後也會出現局部大雨，今天下半天的天氣都會有些變化，多加留意。

謝佩芸表示，今天入夜之後，東半部地區到恆春半島降雨愈來愈明顯，到了明天白天雨勢會更大，東半部到恆春半島會出現豪雨等級降雨，尤其花東山區可能出現豪雨等級以上降雨，花東居民務必特別注意。

颱風明天進入南海之後，謝佩芸表示，南部地區降雨的狀況也會變得比較多，會有間歇性陣雨。不過，整體雨勢和降雨範圍，要看颱風到時候的位置和距離台灣遠近而定，氣象署會持續觀察。

風的部分，謝佩芸表示，颱風在台灣的東南方，台灣在颱風的北側、整體吹偏東風，這樣的偏東風環流，一方面是迎風面的高山地區、中央山脈的稜線風會滿明顯的，另外台灣北側的北海岸到新竹一帶會有風場的繞流，以及南側的蘭嶼綠島、恆春半島也會有一支比較明顯的強風。金門、馬祖也會出現比較強的風勢。

颱風離台灣最接近的時候是今晚到明天，謝佩芸表示，東半部地區、恆春半島容易有豪雨，尤其花東山區要嚴防豪雨等級以上強降雨，東半部民眾要把握時間做防颱準備。南部、大台北地區也會有颱風的雲系越過地形之後帶來的局部降雨，今天的午後雷陣雨也可能出現局部大雨。

謝佩芸表示，另外提醒，接下來這段時間，台灣的沿海包括北海岸、東半部、恆春半島、南部海面風浪都會逐漸增強，尤其明天東半部沿海將有5米大浪出現，明後兩天安排海邊高山活動一定要謹慎評估，是否要調整行程，以安全為優先。 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 今年第6號颱風薇帕路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

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