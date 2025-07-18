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薇帕颱風海警發布 今晚到明天距離最近
今年第6號颱風薇帕今天凌晨2時面生成，氣象署上午11時30分發布海上颱風警報。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，預計薇帕颱風未來會向西北移動，通過巴士海峽，在今晚到明天將會是它距離台灣最接近的時候。
謝佩芸表示，薇帕颱風目前在菲律賓呂宋島的東方海面，距離台灣大概有550公里，預計今天到明天將會逐漸往西北移動，通過巴士海峽的南側。這個位置離台灣沒有到非常近，但是對台灣南方海面有些影響，預計暴風圈會掠過海警範圍邊界，離台灣也是滿近的，且未來有稍微往西北移動趨勢。
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