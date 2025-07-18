氣象署預計11:30發布海警 東部離島航線午後全面停航

交通部中央氣象署18日表示，今年第6號颱風薇帕路徑有略向北調整趨勢，預計將於上午11時30分發布海上颱風警報，據氣象署發布訊息，原位於菲律賓東方海面熱帶性低氣壓凌晨2時發展為輕度颱風，以每小時15公里速度，向西北進行。

受熱帶性低氣壓外圍環流影響，航港局表示，台東至綠島、蘭嶼及後壁湖-蘭嶼航線今日中午後全面停航，今日晚間基隆往馬祖停航1航次，航港局呼籲旅客可多加利用上午開航航班返台，並避免前往離島，以免航班停航滯留。

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