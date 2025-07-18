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薇帕颱風路徑北修將海警 台東至蘭嶼、綠島航班中午後全面停航
原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今凌晨2時增強為輕度颱風薇帕，中央氣象署預測路徑為將通過巴士海峽，今、明兩天最接近台灣。由於颱風路徑有略向北調整的趨勢，將於上午11時30分發布海上颱風警報。
交通部航港局今也宣布，台東至綠島、蘭嶼及後壁湖-蘭嶼航線，今天中午後全面停航，今天晚間基隆往馬祖停航1航次，航港局呼籲旅客可多加利用上午開航航班返台，並避免前往離島，以免航班停航滯留。
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