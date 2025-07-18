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薇帕颱風上午海警 暴風圈將擦過恆春南方近海 4地今晚起狂風暴雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
薇帕颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
薇帕颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

薇帕颱風已於今天凌晨2時生成，中央氣象署上午11時30分將發布海上颱風警報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於路徑稍微偏北關係，暴風圈將擦過恆春南方近海。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，薇帕颱風直接侵襲台灣的機率仍低，暴風圈碰到陸地的機率也低，但今天、明天仍要密切注意其動態及發展狀況。󠀠

此外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，宜花東、恆春今天晚上開始雨勢將快速增強、伴隨陣陣強風，尤其明天將有劇烈降雨發生。大台北、基隆北海岸、嘉南高屏沿海，在颱風通過巴士海峽之際，因地形關係，留意強勁風勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

薇帕颱風

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