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薇帕颱風進逼 氣象署上午11時30分發布海警
薇帕颱風今天凌晨2時生成，中央氣象署說，颱風路徑有略向北調整的趨勢，將於上午11時30分發布第6號颱風海上颱風警報，並於11時40分舉行記者說明會。
今、明兩天颱風外圍環流影響；今天東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率 ，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區有局部大雨發生的機率。
明天東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，尤其東部、東南部山區有局部豪雨等級以上發生的機率，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲， 午後有局部短暫雷陣雨。
今天清晨至上午馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率；明天南部沿海及澎湖亦有長浪 發生的機率。
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