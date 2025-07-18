薇帕颱風「很壯觀」 路徑往北微調 吳聖宇：海上警報擦邊颱

薇帕颱風今天凌晨2時形成。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，雲圖外觀看起來很壯觀，夾帶豐沛季風水氣的系統，具有季風低壓的特質，環流寬廣、外圍風力強大。

吳聖宇表示，路徑預報稍有往北微調，目前預報路徑是標準的海上警報擦邊颱。會不會真的發海上警報，就要看今天的路徑預報變化而定。

大方向還是趨向廣東海面，吳聖宇表示，東半部的降雨今天就會逐漸開始，明後天來到降雨高峰，尤其花東地區、恆春半島要注意豪大雨，台灣南北兩端則要注意強陣風現象。「微怕颱風」、「這麼大隻有點令人害怕」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。 薇帕颱風路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

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