快訊

蘋果用戶注意！iPhone陷最新資安威脅 4危機這一項最容易被騙

渣男騙稱妻「是姊姊」隱瞞已婚！正宮告小三求償60萬 結果出乎意料

帶你看《大狩獵展》！AR體驗爽被魔物「巨尾甩臉」、必買魔物獵人限定商品

聽新聞
0:00 / 0:00

薇帕颱風外圍環流寬廣 西半部1原因能平安渡過 宜花東、恆春防3天大雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
定量降水預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
定量降水預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

薇帕颱風今天凌晨2時生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，依照最新的預報，薇帕颱風直撲台灣的機率很低，但颱風從巴士海峽通過時，寬廣的外圍環流，還是會帶來大雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今晚至明天是薇帕颱風離台灣最近的時候，東半部、恆春半島將直迎外圍環流帶來的東南風，天氣非常糟，預計雨量會非常可觀。預計東半部的大雨將會下到周日，直到颱風遠離為止。之後就要看有沒有新的熱帶系統再出現了。

至於西半部，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這次很明顯被山脈屏障，被颱風外圍環流干擾的程度不大，整體說來，應該能平安渡過。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

薇帕颱風

延伸閱讀

薇帕颱風水氣將移入 下周熱帶系統侵台機率50% 吳德榮：具嚴重威脅

薇帕颱風生成最新路徑曝 外圍環流影響 周末雨勢最劇烈

薇帕颱風凌晨2時生成 今明最接近台灣 路徑不排除北偏

未來1周至少2颱風形成 粉專：它下周三後通過台灣附近

相關新聞

薇帕颱風外圍環流+強風區廣泛 5地恐狂風暴雨 大台北、南部強風

中央氣象署上午11時30分發布薇帕颱風的海上颱風警報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，薇帕颱風強度逐漸增強，受太...

午後對流發展旺+薇帕颱風外圍環流影響 8縣市大雨特報

午後對流雲系發展旺盛及薇帕颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，南部、花蓮、台東地區及南投、雲林、...

薇帕颱風外圍強對流下午正面衝擊東半部 恐再有新颱風朝台灣接近

薇帕颱風凌晨2時生成，中央氣象署已於上午11時30分發布海上颱風警報。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，小心薇帕颱風外圍侵襲...

薇帕颱風暴風圈逼近 東半部恐致災強降雨、掀5米大浪 各地防強風

薇帕颱風今天凌晨2時生成，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，由於暴風圈將接近台灣近海，所以氣象署已於上午11時30分...

薇帕颱風海警發布 今晚到明天距離最近

今年第6號颱風薇帕今天凌晨2時面生成，氣象署上午11時30分發布海上颱風警報。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，預計...

薇帕颱風上午海警 午後東半部有感 明天雨勢最猛

今年第6號颱風薇帕，今天凌晨2時在菲律賓東方海面生成，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，預計未來會向西北移動，通過巴士海峽，今晚到明天將會是它距離台灣最接近的時候，氣象署預計上午11時30分發布海上颱風警報。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。