快訊

蘋果用戶注意！iPhone陷最新資安威脅 4危機這一項最容易被騙

渣男騙稱妻「是姊姊」隱瞞已婚！正宮告小三求償60萬 結果出乎意料

帶你看《大狩獵展》！AR體驗爽被魔物「巨尾甩臉」、必買魔物獵人限定商品

聽新聞
0:00 / 0:00

薇帕颱風水氣將移入 下周熱帶系統侵台機率50% 吳德榮：具嚴重威脅

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
歐洲系集模式今天至下周二的模擬路徑路徑（左圖）顯示，薇帕颱風中心通過巴士海峽，進入南海，登陸廣東。歐洲系集模式下周三20時暴風圈侵襲機率圖（右圖）顯示，北台灣被侵襲機率，最高達50%。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲系集模式今天至下周二的模擬路徑路徑（左圖）顯示，薇帕颱風中心通過巴士海峽，進入南海，登陸廣東。歐洲系集模式下周三20時暴風圈侵襲機率圖（右圖）顯示，北台灣被侵襲機率，最高達50%。圖／取自「洩天機教室」專欄

輕度颱風薇帕今晨2時成形，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，下午起薇帕颱風外圍水氣移入，東半部轉有局部陣雨。

吳德榮說，今天西半部晴朗午後雨、仍炎熱，注意防曬、防中暑；北部25至37度、中部23至36度、南部23至36度、東部23至35度。

至於是否有發布海上陸上颱風警報可能性，吳德榮說，中央氣象署路徑潛勢預測圖與歐洲系集模式（ECMWF）皆顯示，今天至下周二薇帕颱風中心通過巴士海峽，進入南海，登陸廣東，發布海警的機率雖較低，但不能完全排除。

此外，吳德榮表示，下周一至下周四各國模式顯示，季風低壓內還有另1熱帶系統發展，其中不乏來者不善、且具嚴重威脅的模擬路徑；歐洲系集模式50次的模擬亦顯示，北台灣被侵襲機率，最高達50%。各國模式皆持續調整中，應密切觀察。

吳德榮表示，明天、周日薇帕通過巴士海峽、進入南海，受外圍環流影響，西半部轉有陣雨，東半部及屏東則有大量降雨的潛勢。下周一至下周四則與季風低壓挾帶大量水氣，以及另1熱帶系統在其內的發展及動向有關，台灣因此很容易遇致災天氣；但確切演變，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

輕度颱風薇帕路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
輕度颱風薇帕路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

薇帕颱風

延伸閱讀

薇帕颱風最快下午生成 吳德榮：周末有大量降雨潛勢 2地影響最劇

飆37度高溫午後雷雨 吳德榮：周末、下周2熱帶系統接力威脅

颱風不只一個？吳德榮：歐美預測離台灣不遠不容忽視

輕颱百合生成 吳德榮：周末熱帶系統對台威脅不可小覷

相關新聞

薇帕颱風外圍環流+強風區廣泛 5地恐狂風暴雨 大台北、南部強風

中央氣象署上午11時30分發布薇帕颱風的海上颱風警報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，薇帕颱風強度逐漸增強，受太...

午後對流發展旺+薇帕颱風外圍環流影響 8縣市大雨特報

午後對流雲系發展旺盛及薇帕颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，南部、花蓮、台東地區及南投、雲林、...

薇帕颱風外圍強對流下午正面衝擊東半部 恐再有新颱風朝台灣接近

薇帕颱風凌晨2時生成，中央氣象署已於上午11時30分發布海上颱風警報。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，小心薇帕颱風外圍侵襲...

薇帕颱風暴風圈逼近 東半部恐致災強降雨、掀5米大浪 各地防強風

薇帕颱風今天凌晨2時生成，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，由於暴風圈將接近台灣近海，所以氣象署已於上午11時30分...

薇帕颱風海警發布 今晚到明天距離最近

今年第6號颱風薇帕今天凌晨2時面生成，氣象署上午11時30分發布海上颱風警報。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，預計...

薇帕颱風上午海警 午後東半部有感 明天雨勢最猛

今年第6號颱風薇帕，今天凌晨2時在菲律賓東方海面生成，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，預計未來會向西北移動，通過巴士海峽，今晚到明天將會是它距離台灣最接近的時候，氣象署預計上午11時30分發布海上颱風警報。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。