薇帕颱風生成最新路徑曝 外圍環流影響 周末雨勢最劇烈

菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展為輕度颱風薇帕，中央氣象署表示，預測今、明兩天將通過巴士海峽，最接近台灣。

今天颱風外圍環流影響，環境為偏東風，氣象署說，迎風面東半部地區及恆春半島有不定時陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區午後有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，今天西半部高溫約33至35度，東半部高溫約30至32度，尤其新北市及桃竹苗有局部36度以上高溫發生的機率，近中午前後紫外線偏強，戶外活動做好防曬並多補充水分，各地低溫約26至28度。澎湖多雲，氣溫27至33度；金門陰時多雲短暫陣雨，氣溫28至34度；馬祖多雲時晴，氣溫27至31度。

明天、周日颱風外圍環流影響，水氣最多，東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，尤其花、東山區有局部豪雨以上等級發生的機率，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周一至下周四低壓帶影響，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，下周二至下周四北部地區亦有短暫陣雨或雷雨。

下周五至27日低壓帶影響，各地天氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨。 菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展為輕度颱風薇帕，中央氣象署表示，預測今、明兩天將通過巴士海峽，最接近台灣。圖／取自中央氣象署網站

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