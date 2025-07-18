薇帕颱風凌晨2時生成 今明最接近台灣 路徑不排除北偏

中央氣象署發布颱風生成訊息，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓（TD09），於今天凌晨2時發展為輕度颱風，為今年第6號颱風薇帕，預測今、明兩天將通過巴士海峽，最接近台灣，留意後續動態。

薇帕颱風凌晨2時的中心位置在馬尼拉東北東方490公里之處（鵝鑾鼻東南方710公里之處），以每小時26公里速度，向西北轉西進行，在巴士海峽及台灣東南部航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，薇帕颱風從台灣南邊通過之後，整體水氣上有明顯增多狀況，天氣也比較不穩定一些。

葉致均表示，目前路徑來看，短期偏西北方向行進，接下來通過呂宋島北方近海之後，逐漸轉西北西方向，通過南海，一直到後期往海南島方向前進。明天開始，台灣就會受到它的影響，環境轉為偏東風，今天至明天相對距離台灣比較接近，這兩天影響也相當明顯。

葉致均表示，它目前所屬環境條件相當不錯，無論是海溫、大氣條件都不錯，移動過程中增強，預期會以輕颱強度為主，不排除更增強。薇帕颱風不算太大，但外圍環流影響會相當明顯。路徑上也北偏或南移可能，大方向仍往巴士海峽方向移動。

商品推薦