南橫地質不穩 居民怕明霸克露新橋再被沖垮

台廿線南橫公路勤和路段位處三溪匯流處，十五年來屢斷屢修，居民形容「千瘡百孔」，匯流處上的明霸克露橋四年前遭土石流沖毀，花六億元蓋新橋，但邊坡崩塌嚴重、新橋依舊橫跨玉穗溪，遭民眾質疑恐再被沖垮。學者說，橋基蓋在河床會被土石沖刷，若改道仍有土石流難題，建議五年後河床地質穩定再思考下一步。

公路局甲仙工務段表示，為改善南橫山區交通經常中斷問題，公路局興建跨越溪流的明霸克露新橋，汛期先當備災道路，預計年底完工。

勤和路段是南橫易崩塌路段，長期受荖濃溪、布唐布納斯溪及玉穗溪水沖擊，花十億元建明霸克露橋後，二○二一年八月因超大豪雨，玉穗溪上游爆發土石流，沖毀橋梁，引道也遭掩埋。

玉穗溪上游累積大量坍塌土石，十餘年來道路工程一直是交通部棘手難題。公路局花六億元重建三跨、長二百八十公尺的新橋面，其中一三○公尺跨過玉穗溪主流。新橋面將近完工。

從空拍畫面可見新橋面位於大規模崩塌區，居民說，明霸克露橋改成挑高大跨距橋，但崩塌嚴重，未來恐難逃再被落石坍方及土石流破壞。甲仙工務段回應，新橋加大跨距變成一三○公尺，跨過玉穗溪和壁面土石流沖擊。

屏科大工學院院長陳天健說，南橫地質仍不穩，且基礎蓋在河床也會面臨土石沖刷，對施工是考驗。天災難測，若要一勞永逸，恐怕只能封閉南橫。玉穗溪預估五至七年後會趨於穩定，五年後若地質穩定，再思考該路段較有意義。