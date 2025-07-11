光電板殘骸滿布滯洪池 嘉縣居民憂汙染

丹娜絲颱風損壞屏東佳冬的離岸光電浮台，由於該案場由經濟部補助，國民黨質疑二○一六年蔡英文當選總統前就為此案背書。蔡英文辦公室昨表示，蔡英文過去積極推動再生能源發展，並鼓勵產學研各類前瞻能源技術研發，但未介入任何個案。

國民黨發言人楊智伃日前表示，蔡英文在二○一六年選前曾與旭東環保科技公司董事長董基旭密談四個小時，旭東公司屬性綠油油，不僅獲得蔡英文背書，民進黨籍前屏東縣長曹啟鴻也擔任旭東的獨董，另一位前縣長潘孟安不但幫旭東背書，他任命的屏東縣前環保局長魯台營也在卸任後擔任旭東的獨董。

蔡英文辦公室發言人蔡舒景表示，近日因風災造成屏東佳冬離岸光電浮台受損，該案由經濟部補助協助業者投入新興能源技術研發，是各國常見輔導產業推動的作法，相關細節經濟部均已完整公開說明。至於蔡英文遭指當選前曾與業者「密談四小時」，蔡舒景表示，不僅毫無事實基礎，更有惡意扭曲影射之虞，令人遺憾。

丹娜絲颱風從嘉義縣布袋鎮登陸，強風造成布袋鎮新塭及義竹鄉東後寮滯洪池數百面水面型太陽能光電板被掀翻、破裂，如浪板堆疊雜亂，水面滿布殘骸，至今未清理；居民與生態團體質疑施設不當，憂心破碎的光電板汙染水體生態，呼籲政府盡速清除善後。

嘉義縣生態保育協會總幹事蘇銀添說，水面型光電板大規模毀損，凸顯強風下的脆弱性，讓人擔心破碎材料與固定構件是否會釋出危害生態的物質，呼籲政府與廠商盡速清除滯洪池光電殘骸，避免汙染擴大。

居民認為，水面型光電場損害嚴重，可能與設計固定機制有關，太陽能板未修復，近日若出太陽強烈曝曬，恐有短路或引燃風險，質疑水面型光電在颱風頻繁台灣沿海是否適合大規模設置。義竹鄉長黃政傑是光電博士，他說，問題應聚焦設施固定與防災設計強化，而非完全否定水面型光電技術。

經濟部能源署表示，已請業者兩日內全面清理損壞模組及非固定設備，強化固定設施，確保安全。